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İnegöl’de kar sürprizi

YAŞAM HABERLERİ  | 07.02.2019 12:03 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesi kar yağışıyla beyazlara büründü.Sabah saatlerinde yağmurla birlikte başlayan yağış yerini kara bıraktı.

İnegöl’de kar sürprizi

Bursa’nın İnegöl ilçesi kar yağışıyla beyazlara büründü.
Sabah saatlerinde yağmurla birlikte başlayan yağış yerini kara bıraktı. İlçe geneli kısa sürede beyaza büründü.
İnegöl’ün yüksek kesimlerinde ise kar yağışının şiddetli bir şekilde devam ettiği öğrenildi.
Kar sürpriziyle karşılaşan İnegöllü vatandaşlar o anları cep telefonuyla çekmeyi ihmal etmedi. Bursa Ankara karayolu Mezitler Bölgesi ile İnegöl Ümitalan bölgesinde de kar yağışının aralıksız sürdüğü ancak trafik akışında her hangi bir sorunun olmadığı belirtildi.

İnegöl’de kar sürprizi

İnegöl’de kar sürprizi

İnegöl’de kar sürprizi

İnegöl’de kar sürprizi

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