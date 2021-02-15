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İnegöl’de kar yarım metreyi buldu

15.02.2021 12:06 | Son Güncelleme:
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kar yağışı etkili oluyor. Şehir merkezinde kar kalınlığı 20 santime ulaşırken, yüksek kesimlerde ise yarım metreyi buldu.
İnegöl şubat ayında beyaz gelinliğini tekrar giydi. Şehir merkezinde kar kalınlığı 20 santime ulaşırken, yüksek kesimlerde ise kar kalınlığı yarım metreye ulaştı. Kar yağışıyla birlikte ortaya muhteşem manzaralar çıktı. Her yerin beyaza büründüğü ilçede ekipler aralıksız çalışıyor. Mezitler ile Ümitalan’da trafik akışı normal şekilde devam ediyor. Yetkililer yola çıkacak sürücüleri uyararak, kesinlikle kış lastiği olmadan çıkmamaları hususunda ikaz etti.

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