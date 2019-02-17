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İnegöl’de karga kurtarma operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 17.02.2019 17:43 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde ağaca asılı kalan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı.

İnegöl’de karga kurtarma operasyonu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde ağaca asılı kalan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı. Kurtarılan karga tekrar doğaya salıverildi.
Alınan bilgilere göre, Yeşil Bursa Caddesi üzerinde bulunan ağaca bir karganın takıldığını gören çevredeki vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine merdivenli araçla gelen itfaiye ekipleri, ağaca takılı kalan kuşu kurtardı. Ayağına ip dolanan karganın bu nedenle ağaca takıldığı fark edildi. Bunun üzerine kuşun ayağındaki ipler çözülerek, karga tekrar doğaya bırakıldı.

İnegöl’de karga kurtarma operasyonu

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