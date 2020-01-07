İnegöl’de karla mücadele sürüyor

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kar sebebiyle kapanan yollar ânında ulaşıma açılıyor.

Karla mücadele konusunda haftalar öncesinden hazırlıklarını tamamlayan İnegöl Belediyesi, 95 kırsal mahallenin tamamına en kısa sürede müdahale edebilecek şekilde tedbirlerini aldı. Kar yağışının başlamasıyla birlikte bir yandan İnegöl Belediyesi bir yandan da Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri hummalı bir çalışma başlattı. 24 saat aralıksız olarak süren çalışmalar dün gündüz ve gece 4 küreme, tuz sericili kamyon ve 3 greyder ile devam etti. Gece boyunca süren karla mücadele çalışmaları 5 ayrı bölgede yapıldı. Kar yağışı yüksek kesimlerde devam ederken, ekipler de gündüz ve gece 3 vardiya şeklinde bölgelerde kontrollü şekilde küreme ve tuzlama yapmaya devam ediyor. Şuanda İnegöl’e 9 kırsal mahallede yolların devam eden kar yağışından etkilendiği ifade edildi. Bu bölgelerde İnegöl Belediyesi 2 greyder, 2 JCB ve 2 kamyon ile karla mücadele çalışmasını sürdürüyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin de bölgede 1 greyder, 1 JCB ve 1 kamyonu bulunuyor. Kar yağışından etkilenerek ulaşımın aksadığı 9 kırsal mahallede yolların birkaç saat içerisinde tamamen açılacağı belirtildi.



