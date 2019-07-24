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İnegöl'de karpuz hasadı başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 11:43 | Son Güncelleme

BURSA’nın İnegöl ilçesine bağlı Çavuşköy Mahallesi'nde karpuz hasadı başladı.

İnegöl'de karpuz hasadı başladı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesine bağlı Çavuşköy Mahallesi'nde karpuz hasadı başladı. 200 dönüm alanda susuz yöntemle yetiştirilen karpuzlardan bu sene bin ton rekolte bekleniyor.
İlçeye bağlı Çavuşköy Mahallesi'nde karpuz hasadı başladı. Mahalle sakinlerinin yüzde 90’ının üretimini yaptığı karpuz, 200 dönüm alanda susuz yöntemle yetiştiriliyor. Üreticiler, bu sene karpuzlardan bin ton rekolte hedefliyor. Çavuşköy Mahallesi Muhtarı Halil Çakır, karpuz hasadına başladıklarını belirterek, ''Yaklaşık 200 dönümlük alanda ekim yaptık. Bu sene oldukça verimli geçti. Geçen yıla nazaran daha da güzel verim aldık. Bir dönümden 5 ton civarında karpuz alıyoruz. Bu sene rekoltemizin bin ton civarında olmasını bekliyoruz, çok talep var. İnegöl halkı bizim karpuzumuzun tadını biliyor. Karpuzumuz tatlı ve sulu, ayrıca aroması ve her şeyiyle on numaradır. Diğer karpuzlarla arasında çok fark var. Bizim karpuzumuz, aşılı değil hakiki karpuz. Kilosunu 1 TL’den satıyoruz. Bizim karpuzumuz Adana karpuzunu lezzet olarak geçer” dedi.
İNEGÖL KARPUZUNU İNEGÖL'DE SATAMIYORUZ
Karpuz üreticisi Mehmet Kınay ise, "Karpuzumuza her konuda güveniyoruz. Bizim en büyük sorunumuz pazar. Karpuzda marka olduğumuzu tüm İnegöl biliyor. Seçim öncesinde satış yapabilmemiz için bize pazar ayırılmıştı. Ancak seçimden sonra pazarımız ortadan kalktı. Nerede satış yapsak zabıta tepemizde. Zabıtanın işi gücü kalmamış, karpuzcu takip ediyor. Bunu belediye başkanımıza duyuruyoruz. İnegöl karpuzunu İnegöl'de satamıyoruz. Sorunun çözülmesini istiyoruz” diye konuştu.

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İnegöl'de karpuz hasadı başladıİnegöl'de karpuz hasadı başladıİnegöl'de karpuz hasadı başladıİnegöl'de karpuz hasadı başladı

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