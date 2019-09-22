HABER

İnegöl’de kayıp alarmı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.09.2019 22:48 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir rehabilitasyon merkezinde kalan 90 yaşındaki zihinsel engelli şahıs kayboldu.

İnegöl’de kayıp alarmı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir rehabilitasyon merkezinde kalan 90 yaşındaki zihinsel engelli şahıs kayboldu. Kayıp adam için ekipler seferber oldu.
Alınan bilgilere göre, İnegöl ilçesine bağlı Akhisar Mahallesinde bulunan özel bir rehabilitasyon merkezinde kalan Ruşen Rodoplu’nun (90) olmadığı gören rehabilitasyon çalışanları çevrede arama yaptı. Yapılan aramada şahsa ulaşılmayınca durum jandarma ve polis ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler durumu AFAD ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen AFAD, İnegöl İHH arama kurtarma ekipleri çevrede arama çalışmalarına başladı. Onlar kişi çevrede arama çalışmalarını sürdürüyor. Ancak yapılan aramada şahsın izine rastlanmadı.

İnegöl’de kayıp alarmı

İnegöl’de kayıp alarmı

Yolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı varYolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var
Rehabilitasyon merkezinden kaçan yaşlı adam için ekipler seferber olduRehabilitasyon merkezinden kaçan yaşlı adam için ekipler seferber oldu
Osmaniye’de orman yangınıOsmaniye’de orman yangını
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Atatürk Havalimanı'na metro seferleri durduruldu

Atatürk Havalimanı'na metro seferleri durduruldu

Kına gecesinde damadını öldürmüştü! İfadesi kan dondurdu

Kına gecesinde damadını öldürmüştü! İfadesi kan dondurdu

Yırtmacı olay oldu! 'Bu nasıl bir güzellik'

Yırtmacı olay oldu! 'Bu nasıl bir güzellik'

Trump'tan BM'de flaş İran kararı

Trump'tan BM'de flaş İran kararı

Güzel oyuncu Mucize Doktor ile dönüyor!

Güzel oyuncu Mucize Doktor ile dönüyor!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 'torpil' açıklaması

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 'torpil' açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yaşlı adam, lise öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı

İğrenç iddia! Görünce fotoğrafını çekip hemen polisi aradılar

Yürek yakan fotoğraf! Böbreğini veren oğlunun tabutuna son kez baktı

Bir babanın en acı günü!

Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Kaldığı çadırda ölü bulunan Afgan çoban cinayete kurban gitmiş

Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Afgan çoban...

İzmir'de Bayraklı Şehir Hastanesi inşaatında yangın

İzmir'de hastane inşaatında yangın

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.