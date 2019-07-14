İnegöl'de kayıp alzheimer hastası aranıyor

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde dün evden çıkan, bir daha da haber alınamayan alzheimer hastası Remzi Çitil (78) için arama çalışması başlatıldı.

İnegöl ilçesi Sarıpınar Mahallesi'nde oturan alzheimer hastası Remzi Çitil, dün evden çıktı, bir daha da geri dönmedi. Yakınları Çitil'e ulaşamayınca durumu jandarmaya bildirdi. Bunun üzerine bölgede, jandarma ve Bursa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), AKUT ve ANDA ekipleri çalışma başlattı. Arama çalışmaları, 60 kişilik ekiple mahalle çevresinde sürüyor.

