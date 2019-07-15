İnegöl'de kayıp alzheimer hastası drone ile aranıyor

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),(DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde, evinden çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan alzheimer hastası Remzi Çitil (78) için başlatılan arama çalışmaları sürüyor. Çalışmaların 2'nci gününde jandarma ekipleri, drone kullanarak arama çalışmalarına destek veriyor.

İnegöl ilçesine bağlı Sarıpınar Mahallesi'nde oturan alzheimer hastası Remzi Çitil, iki gün önce evinden çıkıp, geri dönmedi. Kendisinden haber alamayan yakınları Çitil'e ulaşamayınca durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgeye jandarma, AFAD, AKUT ve ANDA ekipleri sevk edildi. Ekipler, Çitil'i bulmak için arama çalışması başlattı. İki gündür devam eden arama çalışmalarında jandarma bugün drone havalandırdı. Çitil'den herhangi bir ize rastlanılmadı.

