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İnegöl'de kaza: 1'i çocuk 5 kişi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.10.2018 20:47 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

İnegöl'de kaza: 1'i çocuk 5 kişi yaralandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.
Kütahya'nın Domaniç ilçesinden, İnegöl'e seyir halinde olan Mustafa Muslu (21) yönetimindeki 16 KA 551 plakalı otomobil, Tahtaköprü Mahallesi mevkiindeki virajda kontrolden çıkarak, karşı şeritten gelen İsmail Aydın (35) idaresindeki 43 YB 595 plakalı minibüs ile çarpıştı. Savrulan otomobil şarapole yuvarlanak hurdaya döndü. Kazada sürücü Mustafa Muslu (21), Hilal Muslu (6), Mehmet Muslu (60), Ayşegül Muslu(46) ve Gülsüm Muslu (26) yaralandı. Araç içerisinde sıkışan yaralılar İnegöl İtfaiye ekiplerince kurtarıldı. Ardından sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Devlet Hastanesi'ne sevk edildiler. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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İnegöl'de kaza: 1'i çocuk 5 kişi yaralandıİnegöl'de kaza: 1'i çocuk 5 kişi yaralandıİnegöl'de kaza: 1'i çocuk 5 kişi yaralandıİnegöl'de kaza: 1'i çocuk 5 kişi yaralandı

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