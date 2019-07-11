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İnegöl’de kazalar peş peşe geldi: 12 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2019 19:16 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yağmurla birlikte meydana gelen 3 farklı kazada 12 kişi yaralandı.Akhisar Mahallesi Karalar yolu ve Mezitler bölgesinde meydana gelen kazalarda 12 kişi yaralandı.

İnegöl’de kazalar peş peşe geldi: 12 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yağmurla birlikte meydana gelen 3 farklı kazada 12 kişi yaralandı.
Akhisar Mahallesi Karalar yolu ve Mezitler bölgesinde meydana gelen kazalarda 12 kişi yaralandı. İlk kaza Akhisar’da meydana geldi. Otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı. Bu kazada Gürkan K, Gülcan C. ve Damla T. yaralandı. 3 yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
İkinci kaza ise Mezit 4 bölgesinde meydana geldi. 31 NFH 77 plakalı tırın sürücüsü Ali K, havanın yağışlı olması sebebiyle virajlı yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan tır yolun sağındaki bariyerlere çarparak ancak durabildi. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.
Son kaza ise Bursa-Ankara yolunda meydana geldi. 43 RU 203 plakalı aracın sürücü Yavuz C, Ankara’dan Bursa’ya seyir halindeyken yağışlı yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada sürü yaralanmazken, araçta bulunan Devran K, Naime C, Adile Hicran K, Gurbet C, Baran C. ve Ayşe C. hafif yaralandı. 6 yaralı olay yerine gelen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazalarla alakalı tahkikat sürüyor.

İnegöl’de kazalar peş peşe geldi: 12 yaralı

İnegöl’de kazalar peş peşe geldi: 12 yaralı

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