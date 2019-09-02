İnegöl’de kazaların bilançosu ağır oldu: 15 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde iki günde meydana gelen kazalarda 15 kişi yaralandı.

İlk kaza Bursa-Ankara yolu Çitli kavşağında meydana geldi. Düğünden dönen Ali Özgen’in kullandığı 11 EK 495 plakalı otomobil, Erol Türkoğlu yönetimindeki 16 AFG 890 plakalı araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Türkoğlu idaresindeki otomobil takla atıp ters vaziyette yaklaşık 60 metre sürüklendikten sonra ancak durabildi. Can pazarının yaşandığı kaza yerine çok sayıda ambulans ve polis ile itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada her iki araçta bulunan 10 kişi yaralandı. Yaralanan Ali Özgan, Salih Özgan, Enbiye Özgan, Ümran Özgan, Sebiye Özgan, Deniz Türkoğlu, Ömer Faruk Türkoğlu, Nisanur Türkoğlu, Muhammed Aşar Türkoğlu, ve Erol Türkoğlu, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralanan 10 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İkinci kaza ise İnegöl Domaniç yolunda meydana geldi. Bu kazada ise 4 kişi yaralandı. Havva K. idaresindeki 16 ZU 545 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Kazada sürücü ve araçta bulunan Yasemin Ç., Beyzanur Ç. ve Ahmet Emin Ç. yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Üçüncü kaza ise Anafartalar Caddesi üzerinde meydana geldi. Burhan Ş. idaresindeki 16 ED 121 plakalı otomobil, Mustafa A’nın kullandığı 38 PF 551 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Burhan Ş. yaralanarak hastaneye kaldırıldı.