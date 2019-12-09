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İnegöl’de korkutan yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 19:20 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 2 katlı evin bacasında çıkan yangın çatıya sıçradı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 2 katlı evin bacasında çıkan yangın çatıya sıçradı. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.
Alınan bilgilere göre, Ertuğrulgazi Mahallesi Kırçiçeği Sokak’ta 2 katlı evde yakılan sobadan dolayı tıkanan bacadan alevlerin yüksekliğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Mahalle sakinleri ekipler gelene kadar evde bulunan aileyi de uyararak dışarı çıkardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bacadan çatıya sıçrayan yangını söndürdü. Yangın neticesinde çatıda maddi hasar meydana gelirken, mahalle sakinleri çalışmaları meraklı gözlerle izledi. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemleri alarak kimseyi yaklaştırmadı.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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