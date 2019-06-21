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İnegöl'de 'Laos Faresi' bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2019 16:13 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, anavatanı Güneydoğu Asya ülkesi olan Laos olan, nesli tükenme tehlikesi altındaki 'Laos Kaya Faresi' olarak bilinen kemirgen bulundu.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, anavatanı Güneydoğu Asya ülkesi olan Laos olan, nesli tükenme tehlikesi altındaki 'Laos Kaya Faresi' olarak bilinen kemirgen bulundu. Belediye Veteriner İşleri Müdürü Musa Subaşı, "Nasıl buralara geldiği konusunda bir bilgimiz yok. Türkiye'de olmayan bir tür. Laos'tan getirilmiş olabilir. Hayvanat bahçesine götürüp teslim edeceğiz" dedi.

İnegöl'de Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren ahşap ürünleri fabrikasında çalışan işçiler, fare ve sincaba benzeyen bir hayvan buldu. İşçiler, durumu İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bildirdi. Olay yerine gelen Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi ekipleri, kemirgeni yakalayıp merkeze götürdü.

Veteriner İşleri Müdürü Musa Subaşı tarafından yapılan inceleme sonucunda, fare ve sincaba benzeyen kemirgenin, 'Laos Kaya Faresi' olduğunu tespit edildi.

Açıklama yapan Veteriner İşleri Müdürü Musa Subaşı, "Bir fabrikanın deposunda farklı bir hayvanının olduğunu söylediler. Ekiplerimiz hayvanı yakaladı. Yaptığımız araştırmada hayvanın 'Laos Kaya Faresi' olduğunu tespit ettik. Nasıl buralara geldiği konusunda bir bilgimiz yok. Sağlık durumu iyi. Türkiye'de olmayan bir tür. Laos'tan getirilmiş olabilir. Hayvanat bahçesine götürüp teslim edeceğiz" dedi.

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