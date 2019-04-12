İnegöl’de matematik olimpiyatları

Bursa’nın İnegöl ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2007 yılından bu yana geleneksel hale getirilen "İnegöl Matematik Olimpiyatı" (İNAMATO) Gaziosmanpaşa İmam Hatip Ortaokulu’nda yapıldı.

Ortaokullar arasında 6 ve 7. sınıflarda eğitim gören öğrencilerin katılabildiği yarışmaya 59 ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu başvuru yaptı. 6. sınıf kategorisinden 225 öğrenci 7. sınıftan 232 öğrenci olmak üzere 457 öğrenci yarışmaya katıldı.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ayfer Er, "Matematiği insanlar genelde zor bir ders olarak kabul eder. Fakat zor bir ders değildir. Analitik düşünmek hayatta insanlara kolay karar vermeyi öğretir. Öğrencilerimize matematiği sevdirmek istiyoruz. Öğrencilerimizin bu yarışma isteğini gördükçe öğrencilerimizle gurur duyuyorum. Bu yarışmanın değerlendirilmesini optik okuyucu ile yapacağız. Aynı dereceler varsa şartnameye göre tekrar inceleyeceğiz. Sonuçları inegol.meb.gov.tr adresinden açıklayacağız" dedi.



