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İnegöl'de sağanak ve dolu (5)

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2019 21:44 | Son Güncelleme

YENİŞEHİR’DE CADDELER GÖLE DÖNDÜ Bursa’nın çevre ilçelerinde etkili olan olumsuz hava aşırı yağış ve dolu etkili olmaya devam ediyor.

İnegöl'de sağanak ve dolu (5)

YENİŞEHİR’DE CADDELER GÖLE DÖNDÜ
Bursa’nın çevre ilçelerinde etkili olan olumsuz hava aşırı yağış ve dolu etkili olmaya devam ediyor. Yenişehir’de akşam saatlerinde başlayan ve yaklaşık 1 saat süren yağış nedeniyle bazı sokak ve caddeler göle dönerken, bazı evlerin bahçe ve bodrumlarını su bastı. Yağmur sularının, yaklaşık 2 saat sonra çekildiği Yenişehir'de durumun normale döndüğünü belirten Belediye Başkanı Davut Aydın, "Elimizden geldiğince vatandaşımızın yardımına koşuyoruz. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Bu gece ve yarın teyakkuzda olan ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürecek" dedi.

Gürhan ADANA/YENİŞEHİR (Bursa), (DHA)

İnegöl'de sağanak ve dolu (5)İnegöl'de sağanak ve dolu (5)İnegöl'de sağanak ve dolu (5)

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