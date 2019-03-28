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İnegöl’de sahte para operasyonu 3 kişi cezaevini boyladı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2019 16:29 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 1000 TL sahte para ele geçirildi.

İnegöl’de sahte para operasyonu 3 kişi cezaevini boyladı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 1000 TL sahte para ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Eesnafa sahte para vermeyen çalışanlar olduğu ihbarını alan İnegöl Emniyet Müdürülüğü ekipleri harekete geçti. Plakası belirlenen aracı alan polis ekipleri araç içerisinde bulunan F.A, B.Ş ve H.G’yi gözaltına aldı. Araç içerisinde kom ekipleri tarafından yapılan aramada 1000 TL 50’er banknot halinde sahte para ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şahıs emniyetteki ifadelerini ardından adliyeye sevk edildi. F.A, B.Ş ve H.G çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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