İnegöl'de silahlı cep telefonu gaspına tutuklama

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde, T.K. (28) isimli kişinin cep telefonunu silah zoruyla gasp eden Muhammed N. (22), tutuklandı.

İddiaya göre, Osmaniye Mahallesi'ndeki alışveriş merkezi mevkiinde yaya olarak gezen T.K. isimli kişinin önünü Muhammed N., tabancasını gösterip T.K.'nın elindeki cep telefonu gasp ederek kayıplara karıştı. Mağdur gencin şikayetçi olması üzerine harekete geçen polis, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. İnceleme sonucunda eşkaline ulaşılan şüpheli, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

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