HABER

İnegöl’de silahlı saldırı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.10.2019 23:19 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesine bir kişi yolda yürüdüğü sırada bir araçtan açılan ateş sonucu yaralandı.Alınan bilgilere göre, Sinanbey Mahallesi’nde henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler bir araçla sokak ortasında yürüyen H.U.

Bursa’nın İnegöl ilçesine bir kişi yolda yürüdüğü sırada bir araçtan açılan ateş sonucu yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Sinanbey Mahallesi’nde henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler bir araçla sokak ortasında yürüyen H.U. isimli şahsa silahla ateş edip kayıplara karıştı. Ayağında yaralanan şahıs özel bir araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı şahsın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan olay sonrası çok sayıda polis bölge sevk edildi. Emniyet ekipleri olaya karışan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

PARTNER Savaşçı'nın Teğmen Çiğdem'i, gerçekte bambaşka biri! Instagram pozları mest etti Savaşçı'nın Teğmen Çiğdem'i, gerçekte bambaşka biri! Instagram pozları mest etti
Siirt’te iki araç çarpıştı: 4 yaralıSiirt’te iki araç çarpıştı: 4 yaralı
Van'da zabıta ekiplerine taş, sopa ve satırlı saldırı: 5 yaralıVan'da zabıta ekiplerine taş, sopa ve satırlı saldırı: 5 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kalın'dan '29 Ekim' sorusuna yanıt! Tarih bilerek mi seçildi?

Kalın'dan '29 Ekim' sorusuna yanıt! Tarih bilerek mi seçildi?

Trump'tan yaptırım açıklaması! 'Talimat verdim' dedi ve duyurdu

Trump'tan yaptırım açıklaması! 'Talimat verdim' dedi ve duyurdu

Bomba iddia! Herkese 'kurtuldum' diyor

Bomba iddia! Herkese 'kurtuldum' diyor

Etek boyu yüzünden birbirlerine girdiler

Etek boyu yüzünden birbirlerine girdiler

Trump'tan Türkiye'ye ilişkin yeni açıklama

Trump'tan Türkiye'ye ilişkin yeni açıklama

İBB devralmıştı! Otogar karıştı: Kimse haber vermedi

İBB devralmıştı! Otogar karıştı: Kimse haber vermedi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yazılım mühendisinin sır ölümü!

Yazılım mühendisinin sır ölümü!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Resulayn, terörden tamamen temizlendi

Tamamen temizlendi!

4 arkadaşını yakarak öldüren zanlı hakkında istenen ceza belli oldu

Arkadaşlarını yakarak öldürmüştü! Flaş gelişme

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

Oğlunun bıçakladığı baba, 'sonuçta evlattır' dedi, şikayetçi olmadı

Oğlunun bıçakladığı baba: Sonuçta evlattır

Konya'da minibüs ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 11 yaralı

Konya'da minibüs ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 11 yaralı

Ankara'da korkunç olay! Raylara düşen kadın trenin altında kalarak hayatını kaybetti

Raylara düşen kadın trenin altında kalarak hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.