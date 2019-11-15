HABER

İnegöl’de sis yüzünden göz gözü görmüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 09:58 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde dün geceden bu yana etkili olan yoğun sis trafikte sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde dün geceden bu yana etkili olan yoğun sis trafikte sürücülere zor anlar yaşatıyor. Hava kirliliği ile birlikte ilçede adeta göz gözü görmezken, görüş mesafesinin 5 metrenin altına düştüğü ifade ediliyor.
Edinilen bilgiye göre, dün gece saat 00.30’da başlayıp her dakika artarak devam eden sis nedeniyle ilçe merkezi dahil Bursa-Ankara yolu, İnegöl-Alanyurt yolunda görüş mesafesi 5 metrenin altına indi. Yoğun sis sebebiyle ilerleyemeyen sürücüler dörtlü çakarlarını yakıp yol kenarlarına park ederek sisin dağılmasını bekledi. Sise rağmen yollarına devam eden sürücüler ise herhangi bir kazaya karışmamak için yoğun çaba sarf etti. Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.

Canlı yayında olduğunu farkedince... Mustafa Cengiz böyle yakalandı Canlı yayında olduğunu farkedince... Mustafa Cengiz böyle yakalandı
Gaziantep’te araçta zulalanmış kaçak sigaralar ele geçirildiGaziantep’te araçta zulalanmış kaçak sigaralar ele geçirildi
Metropolis Antik Kenti’nde hamam ve kulis yapıları ortaya çıkarıldıMetropolis Antik Kenti’nde hamam ve kulis yapıları ortaya çıkarıldı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kuruluş Osman'ı başlamadan bitiren mantık hatası pes dedirtti!

Kuruluş Osman'ı başlamadan bitiren mantık hatası pes dedirtti!

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trump’a izlettiği video

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trump’a izlettiği video

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'den 'Mazlum Kobani' yorumu!

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'den 'Mazlum Kobani' yorumu!

Milli marş ıslıklandı!

Milli marş ıslıklandı!

Putin'den kritik Türkiye ve Suriye açıklaması! ' Eğer gerçekten bazı ihlaller görürsek...'

Putin'den kritik Türkiye ve Suriye açıklaması! ' Eğer gerçekten bazı ihlaller görürsek...'

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

Dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Barış Saylak atandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Barış Saylak atandı!

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da halk otobüsü alev alev yandı

İstanbul'da korku dolu anlar!

Son dakika! HDP'li 4 belediye başkanı gözaltına alındı

HDP'li 4 belediye başkanı gözaltına alındı

Son dakika! 2011'deki KPSS ile ilgili soruşturmada çok sayıda gözaltı kararı

56 ilde dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Tolga Şardan hakkında suç duyurusu

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Tolga Şardan hakkında suç duyurusu

İstanbul'da İETT otobüsüyle otomobil çarpıştı: Yaralılar var

İstanbul'da İETT otobüsüyle otomobil çarpıştı: Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.