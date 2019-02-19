İnegöl’de tabanca ele geçirildi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde polis tarafından yapılan uygulamalar neticesinde 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
İnegöl’ün muhtelif bölgelerinde asayiş ve trafik uygulamalarını sürdüren Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, geçtiğimiz gün farklı bölgelerde düzenledikleri uygulamalar neticesinde 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Üzerlerinde tabanca ele geçirilen şahıslar hakkında adli işlem yapılırken, tabancalara ekipler tarafından el konuldu. Bu tür uygulamaların devam edeceği bildirildi.
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