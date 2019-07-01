İnegöl'de taksiyle otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde, ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, Osmaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Altay Caddesi'nde ilerleyen Yücel Çetin (25) yönetimindeki 16 T 5571 plakalı taksi, Gaziler Sokak'tan caddeye çıkan Cengizhan Kurumahmut (35) yönetimindeki 16 ADS 375 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle, araçlar savruldu. Kazada taksi sürücüsü ve araçta bulunan Leyla Sırıklı (46), Eren Sırıklı (26), diğer otomobildeki Serap Gümüş (43), Esra Kurumahmut (33) ile Neriman Bayraktar (50) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından 6 yaralı, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

