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İnegöl'de tapuda vurgun iddiasına 10 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.11.2018 12:30 | Son Güncelleme

BURSA'da, İnegöl Tapu Müdürlüğü'nde bazı görevlilerin kurumun gelirlerini kendi hesaplarına geçirdiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, 4'ü tapu memuru, 6'sı emlakçı olmak üzere 10 kişi gözaltına alındı.

İnegöl'de tapuda vurgun iddiasına 10 gözaltı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'da, İnegöl Tapu Müdürlüğü'nde bazı görevlilerin kurumun gelirlerini kendi hesaplarına geçirdiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, 4'ü tapu memuru, 6'sı emlakçı olmak üzere 10 kişi gözaltına alındı.
İnegöl Tapu Müdürlüğü'nde çalışan bir kişi, geçen aylarda Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne yaptığı başvuruda, milyonlarca liralık vurgun iddiasında bulundu. Bunun üzerine görevlendirilen müfettiş, İnegöl Kaymakamlığı'nın izniyle soruşturma başlattı. Soruşturmada, Tapu Müdürlüğü gelirlerini hesabına geçirdiği iddia edilen görevliler tespit edildi. Müdürlükte çalışan 4 personel görevden uzaklaştırıldı.
Soruşturma kapsamında, İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bu sabah saatlerinde, yolsuzlukla ilgisi olduğu öne sürülen 4'ü Tapu Müdürlüğü personeli, 6'sı emlakçı 10 kişiyi gözaltına aldı.

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İnegöl'de tapuda vurgun iddiasına 10 gözaltıİnegöl'de tapuda vurgun iddiasına 10 gözaltı

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