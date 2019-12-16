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İnegöl’de TOKİ başvuruları başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2019 14:37 | Son Güncelleme

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ın seçim beyannamesinde de yer alan TOKİ konutları için başvurular bugün başladı.

İnegöl’de TOKİ başvuruları başladı

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ın seçim beyannamesinde de yer alan TOKİ konutları için başvurular bugün başladı. Başkan Taban, İnegöl’de 800 konut yapılacağını açıkladı. TOKİ için son başvuru tarihi ise 15 Ocak.
İnegöl’de vatandaşların TOKİ’den heyecanla beklediği müjdeli haber geldi. AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, Belediye Başkanı Alper Taban ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Ersan, düzenledikleri basın toplantısıyla yapılması planlanan 3. Etap TOKİ konutları için başvuruların başladığını duyurdu. Alper Taban, “Yeni bir haftaya, güzel bir başlangıç yapıyoruz. Bugün TOKİ ile ilgili sizleri bilgilendirmek için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Arkadaşlar biliyorsunuz göreve gelirken de beyanlarımızın içine almış olduğumuz TOKİ konutlarının şehrimize kazandırılmasıyla ilgili bir sürecimiz vardı. Şehrimiz bildiğiniz gibi sanayi, turizm ve tarım şehri. Ancak tabiî sanayi ile beraber göçlerin de yaşandığını biliyoruz. En son 2018 yılı içerisinde 10 bin 250 kişi nüfusumuzda artış olmuştu. Dolayısıyla bu nüfus artışlarını da öngördüğümüzde, muhakkak sûretle yeni konutlar, sosyal konutlar üretme zorunluluğunu da görmüştük. Bunlarla ilgili de beyânlarda bulunmuştuk. Bu yapılan çalışmalar üzerinde aynı zamanda TOKİ Başkanlığının da ülkemizin pek çok yerinde ve şehrimizde geçmişte yaptığı çok güzel çalışmalar var. İnegöl’de de 2 etapta 2000 konutu kapsayan TOKİ çalışmaları mevcut. Geldiğimiz nokta itibariyle de çok değerli Milletvekilimiz ve AK Parti İlçe Başkanımızın destek ve katkılarıyla konuyu güzel bir noktaya getirdik” dedi.
Vatandaşların bu süreci merak ettiklerini ifade eden Taban, şöyle devam etti: “Cumhurbaşkanımız bugün itibariyle TOKİ ile ilgili başvuru sürecinin başladığını duyurmuştu. Bu sadece İnegöl değil, bütün vilâyetlerde hayata geçirilen bir proje haline dönüştü. Dolayısıyla 100 bin sosyal konut ve her yıl sayı revize edilerek arttırılabilir, Mâliye Bakanlığımızın da desteği ile vatandaşlarımız çok uygun şekilde kira öder gibi kendi evinin sahibi olacak. Bu çalışma TOKİ’nin 3’üncü etap çalışması olacak. Burada tabiî bizim topladığımız rakam bunların çok çok üzerindeydi. Ben inanıyorum ki bugün başlayan başvuru süreci ciddi rakamlara erişecek. Bunlarla ilgili bir takım kriterler de olacak. Örneğin en az son 1 yıldır İnegöl’de ikamet etmek gibi, hane toplam gelirinin 5500 TL’nin üzerinde olmaması gibi, 25 yaşa erişmiş olmak gibi. 2+1 daireler için 500 TL başvuru bedeli alınacak. 3+1 daireler için de 1000 TL başvuru bedeli Ziraat Bankasına yatırılacak. Başvurular da Ziraat Bankasına yapılacak. Şehit ve gazi ailelerimizden bu ücretler alınmayacak. TOKİ’nin burada bir alanı vardı. İnşallah biz de yeni bir yaşam alanı oluşturulması için çalıştık, gayret ettik. Çok kısa süre içerisinde de 2 yıl gibi zaman içerisinde bu konutları TOKİ Başkanlığımız hayata geçirmek istediklerini ifade ettiler. Son başvuru tarihi de 15 Ocak. Vatandaşlarımızın başvuruları çok geciktirmemelerini rica ediyorum. Başvuruların yapılacak konutlardan fazla olması durumunda da yine kura çekilecek. Şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Burada bir emek var. Verilen sözü yerine getirmek noktasında mutlu olduğumuz belirtmek istiyorum.”

İnegöl’de TOKİ başvuruları başladı

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