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İnegöl'de toplu balık ölümleri devam ediyor

YAŞAM HABERLERİ  | 06.09.2018 16:57 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Kulaca Mahallesi'nden geçen derede toplu balık ölümleri yaşandı.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde Kulaca Mahallesi'nden geçen derede toplu balık ölümleri yaşandı. Ölen balıklardan ve sudan numuneler alan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, balık ölümlerinin nedenini araştırıyor. İnegöl'de Hasanpaşa Mahallesi'ndeki derede yaşanan toplu balık ölümlerinin benzeri bu kez Kulaca Mahallesi'nde yaşandı. Mahalle Muhtarı Sedat Seçim üç yıl önce mahalleden geçen derede yine toplu balık ölümlerinin meydana geldiğini belirtip, "Koca derede balık kalmadı. Binlerce balık öldü. Yazıktır, günahtır. Çevre katliamı yapılıyor. Bunun hesabını kim nasıl verecek. Çok üzülüyoruz" dedi. İnegöl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Ekren, Kulaca Mahallesi'ne gelerek derede incelemelerde bulundu. Ölü balıklardan ve sudan numune alan Ekren, "Gerekli çalışmalar yapılıyor. Balıkların ölüm nedeni araştırılacak. Suyun kirlilik derecesine bakacağız, kirliliğin nedenini belirleyceğiz, sonra da gereğini yapacağız" dedi.

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