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İnegöl’de usulsüz ehliyet operasyonu: 5 kişi adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 06.03.2019 11:21 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde gerçekleştirilen usulsüz ehliyet operasyonunda 1’i kadın 5 kişi gözaltına alındı.

İnegöl’de usulsüz ehliyet operasyonu: 5 kişi adliyede

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde gerçekleştirilen usulsüz ehliyet operasyonunda 1’i kadın 5 kişi gözaltına alındı.
İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, sınavlarda başarısız olanları usulsüz yollardan ehliyet sahibi yapanlara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda gözaltına alınan 50 kişiden 45’i ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Suça karıştıkları ve sahte belge temin ettikleri tespit edilen sürücü kursu sahibi Ü.Ö. ile kurs görevlileri B.B., Y.K., A.K. ve R.B., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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İnegöl’de usulsüz ehliyet operasyonu: 5 kişi adliyedeİnegöl’de usulsüz ehliyet operasyonu: 5 kişi adliyedeİnegöl’de usulsüz ehliyet operasyonu: 5 kişi adliyede

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