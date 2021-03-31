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  4. İnegöl’de uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı

İnegöl’de uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı

31.03.2021 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnegöl’de uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

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İnegöl’de uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Adliye sevk edilen 6 şahıstan üçü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahıslardan birinin kasten adam öldürmeye teşebbüs suçlardan arandığı ortaya çıktı.
İnegöl Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Huzur Mahallesinde Taşocaklarına giden yol üzerine uyuşturucu ticareti yapıldığı yönünde ihbar aldı. Bunun üzerine bahse konu adrese giden ekipleri gören şahıslar 2 araçla kaçmaya çalıştı. Nefes kesen kovalamaca sonucu kaçan 2 araç ekipler tarafından alındı. Araçta bulunan Recep D., Özgür K., Faruk S., Yusuf İslam S., Murat Y. ve Bedirhan K. isimli 6 şahıs gözaltına alındı. Şahıslar ve araç üzerinde yapılan aramalarda 413 gram metamfetamin, 4,5 gram sentetik kannobionid (bonzai), 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 6 adet 9 mm mermi, 1 adet ruhsatsız kesme tüfek, 1 adet ruhsatız kuru-sıkı tabanca, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 16.085 TL para ele geçirildi. Şahısların yapılan sorgulamalarında Murat Y. isimli şahsın 2 ayrı suçtan araması olduğu ve Bedirhan K. isimli şahsın kasten öldürmeye teşebbüs suçundan firari olduğu tespit edildi. Adliyeye sevk edilen 6 şahıstan Murat Y. , Bedirhan K. ve Faruk S. isimli üç şahıs çıkartıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer 3 şahıs ise adlî kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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