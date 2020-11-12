HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İnegöl’de uyuşturucu operasyonu:2 gözaltı

İnegöl’de uyuşturucu operasyonu:2 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2020 16:32 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Sulhiye Mahallesinde ikamet eden İ.A.

İnegöl’de uyuşturucu operasyonu:2 gözaltı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Sulhiye Mahallesinde ikamet eden İ.A. ve İ.G. isimli şahısların uyuşturucu madde kullanarak, ticaretini yaptıkları yönünde istihbari bilgi alınması üzerine harekete geçen İnegöl JASAT, Eskikaracakaya Jandarma Karakol Komutanlığı ve Kurşunlu Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı ekipler 2 şüphelinin ev ve işyerlerine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda
3 adet uyuşturucu aparatı, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet bıçak, 2 adet şarjör, 10 adet fişek, 100 gram kenevir tohumu, kovalar içerisinde bin 570 gram kubar esrar ele geçirildi. İ.A. ve İ.G. isimli 2 şahıs jandarma tarafından gözaltına alındı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hastalık habercisi mi? Aniden ortaya çıkıyor Hastalık habercisi mi? Aniden ortaya çıkıyor
Valilik önünde şüpheli çanta alarmıValilik önünde şüpheli çanta alarmı
Marmara Denizi'nde deprem olsa tsunami olur mu?Marmara Denizi'nde deprem olsa tsunami olur mu?
En Çok Okunan Haberler
Korkutan açıklama: Yakında sokaklarda öleceksiniz
Korkutan açıklama: Yakında sokaklarda öleceksiniz
Her gün gelip saatlerce aynı yere bakıyor
Her gün gelip saatlerce aynı yere bakıyor
Bir anda sinirlendi! 'Benden uzak durun'
Bir anda sinirlendi! 'Benden uzak durun'
Öpüşme sahnesiyle ilgili skandal açıklama!
Öpüşme sahnesiyle ilgili skandal açıklama!
Yer: İstanbul! Temizlik görevlisi fark etti, polis ekipleri sevk edildi
Yer: İstanbul! Temizlik görevlisi fark etti, polis ekipleri sevk edildi
Türkiye'de denenen koronavirüs aşısından güzel haber!
Türkiye'de denenen koronavirüs aşısından güzel haber!
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
17 gündür kayıp olarak aranıyorlardı! Cansız bedenleri kuyuda bulundu
17 gündür kayıp olarak aranıyorlardı! Cansız bedenleri kuyuda bulundu
Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?
Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?
En acı an! İmam gözyaşlarına boğuldu
En acı an! İmam gözyaşlarına boğuldu
Kocasını, sevgilisine öldürttü! Son sözü bakın ne oldu
Kocasını, sevgilisine öldürttü! Son sözü bakın ne oldu
Dinlenme tesisinde tartıştığı kişiyi öldüren kadın tutuklandı
Dinlenme tesisinde tartıştığı kişiyi öldüren kadın tutuklandı
Diğer Haberler
Suçüstü yakalandı! 'Pes' dedirten hırsızlık
Suçüstü yakalandı! 'Pes' dedirten hırsızlık
Sakarya'daki havai fişek fabrikasında yaşanan patlamanın görüntüleri ortaya çıktı
Havai fişek fabrikasındaki patlama anının görüntüleri ortaya çıktı
Gaziantep'te şüpheli çanta paniği! Bomba imha robotuyla patlatıldı
Valilik önünde şüpheli çanta alarmı
İzmir'de korkutan görüntü! Sıcak sular yükseliyor
İzmir'de korkutan görüntü! Sıcak sular yükseliyor
Araç yangınına müdahale eden itfaiye erleri ölümden döndü
Son anda... Ölümden döndüler
Bakan Soylu duyurdu! Kırmızı listedeki terörist etkisiz hale getirildi
Kırmızı listedeki terörist etkisiz hale getirildi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.