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İnegöl'de uyuşturucu ticaretine 3 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.09.2018 18:30 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde uyuşturucu sattığı iddia edilen Ayşegül E.

İnegöl'de uyuşturucu ticaretine 3 gözaltı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde uyuşturucu sattığı iddia edilen Ayşegül E. ile arkadaşları Emre C. ve İdris G., polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin kullandığı son model otomobilin ön konsolunda 50 bin lira değerinde 200 gram metamfetamin ele geçirildi.
Bir ihbarı değerlendiren İnegöl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ayşegül E. ve iki arkadaşının 16 GS 290 plakalı otomobil ile uyuşturucu sattığı bilgisine ulaştı. Savcılıktan alınan izin ile şüphelileri takibe alan polis, uyuşturucu satmak için müşteri bekleyen Ayşegül E. ile Emre C. ve İdris G.'yi gözaltına aldı. Yapılan aramada, son model otomobilin ön konsolunda 50 bin liralık 200 gram metamfetamin ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan şüpheliler, ifadeleri alındıktan sonra 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İnegöl'de uyuşturucu ticaretine 3 gözaltıİnegöl'de uyuşturucu ticaretine 3 gözaltı

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