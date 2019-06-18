HABER

İnegöl'de yağış, 5 milyon liralık zarar yol açtı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.06.2019 14:55 | Son Güncelleme

BURSA’nın İnegöl ilçesinde dün etkili olan sağanak ve dolu yağışının 15 bin dekarlık ekili arazi, sebze ve meyve bahçelerinde 5 milyon liralık zarara neden olduğu belirtildi.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde dün etkili olan sağanak ve dolu yağışının 15 bin dekarlık ekili arazi, sebze ve meyve bahçelerinde 5 milyon liralık zarara neden olduğu belirtildi.

İnegöl'de, dün saat 17.00 sıralarında başlayan, sağanak yağış ve dolu hayatı olumuz etkiledi. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle dündü, alt geçit ve tüneller, kısa sürede suyla doldu. Ceviz büyüklüğünde dolu bazı araçlarda hasara yol açtı. Yağış, ekili ve dikili arazilere de zarar verdi. Ekili araziler su altında kaldı, meyve ağaçlarında ürünler daha olgunluğa ulaşmadan toprağa düştü.

Bursa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı ve İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, “Dün, rüzgarla birlikte etkisini artıran sağanak, ayçekirdeği, buğday ve meyve ağaçlarına zarar verdi. Patates ekili alanlar zarar gördü. Her türlü meyve ve sebzeye zarar verdi. Yaklaşık 15 bin dekarlık alanda 5 milyon TL maddi zarar oluştu. Çevredemizde bulunan Yenişehir ilçesinde de zararın büyük olduğunu öğrendik'' dedi.

PARTNER200 yıldır ayakta! Bakın herkesin görmek için can attığı o binanın gizemi neymiş200 yıldır ayakta! Bakın herkesin görmek için can attığı o binanın gizemi neymiş
Baca yangınında, minarenin yandığını zannettilerBaca yangınında, minarenin yandığını zannettiler
İnfaz koruma baş memuru bıçaklı saldırıda öldüİnfaz koruma baş memuru bıçaklı saldırıda öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Sayıştay'dan İmamoğlu'nun iddialarına yanıt

Son dakika! Sayıştay'dan İmamoğlu'nun iddialarına yanıt

Zerrin Özer'e bir darbe daha! Adnan Oktar'ın...

Zerrin Özer'e bir darbe daha! Adnan Oktar'ın...

İrem Sak'tan mayolu poz

İrem Sak'tan mayolu poz

Operasyon haberleri peş peşe geliyor

Operasyon haberleri peş peşe geliyor

Selahattin Demirtaş'tan Ekrem İmamoğlu'na destek açıklaması

Selahattin Demirtaş'tan Ekrem İmamoğlu'na destek açıklaması

Muhammed Mursi defnedildi

Muhammed Mursi defnedildi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Olta ile sıra dışı evlilik teklifi

Olta ile sıra dışı evlilik teklifi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayıp çocuk gölette boğulmuş halde bulundu

Her yerde aranıyordu! Kötü haber geldi

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Google İlhan Koman’ın 98. yaş gününe özel doodle hazırladı! İlhan Koman kimdir?

Google İlhan Koman için özel doodle

Caretta caretta kumsalında 50 yuva yok oldu

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Hastane kapısında hemşireye büyük şok

Hastane kapısında hemşireye büyük şok

Alkol aldığı arkadaşı tarafından öldürüldü

Villada dehşet! Yatağında öldürüldü...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.