İnegöl’de yakayı ele verdiler

Bursa’da, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 29 Mayıs 2019 tarihinde çaldıkları araçla kaza yapan baba ve oğlu, tedavi gördükleri hastaneden firar etti. Firar eden baba ve oğlu İnegöl’de yakalandı.

Kaza, İnegöl-Yenişehir kara yolunda meydana geldi. İnegöl’den çaldıkları otomobille Yenişehir’e gelen B.Ş. ve M.Ç.B., yakalanacaklarını anlayınca kaçmaya başladı. Polislerin ’dur’ ihtarına uymayan sürücü B.Ş., güney çevre yolunda hızla giderken aydınlatma direğine çarptı. Kazada B.Ş. ile yanındaki M.Ç.B. araçta sıkışırken, olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri şüphelileri sıkıştığı yerden kurtardı. Ağır yaralı olduğu belirlenen B.Ş. ve M.Ç.B. Yenişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. B.Ş. ile M.Ç.B.’nin tedavi sürecinin ardından gözaltına alınacağı açıklandı. Ancak Bursa’da tedavi gören her iki şahıs özel bir araçla hastaneden firar etti.

Hakkında kesinleşmiş 4 yıl 6 ay hapis cezası bulunan B.Ş. (21) ve babası M.Ç.B.’nin kullandığı aracın İnegöl’e geldiği ihbarı üzerine emniyet ekipleri söz konusu aracı takibe aldı. Polis ile şahıslar arasında yapılan kovalamaca sonucu her ikisi de yakalandı. B.Ş kovalamaca esnasında düşerek ayağını kırdı. B.Ş. ve babası tedavisinin ardından Yenişehir emniyetine teslim edildi.

