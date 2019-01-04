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İnegöl'de yangın paniği

YAŞAM HABERLERİ  | 04.01.2019 00:24 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 3 katlı apartmanın 2’nci katında çıkan yangın paniğe yolaçtı.

İnegöl'de yangın paniği

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL, (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde 3 katlı apartmanın 2’nci katında çıkan yangın paniğe yolaçtı. İtfaiyenin müdahalesiyle diğer katlara sıçramadan söndürülen yangın ev kullanılamaz hale gelirken, dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye götürüldü.
Olay, akşam saatlerinde Kemalpaşa mahallesi Çamdere Sokak’ta meydana geldi. Mesut Vardar'a ait 3 katlı apartmanın ikinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evin odasında başlayan yangın kısa sürede tüm evi sardı. Apartmandakiler panik içinde dışarıka çıkarken, ihbar üzerine itfaiye ekipleri olay yerine geldi. İtfaiyenin çabaları sonucu yangın diğer katlara sıçramadan söndürüldü. Yangının çıktığı daire kullanılamayacak duruma gelirken, alevlerden ve dumandan etkilenen Abdullah Vardar (17), ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.

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