İnegöl’de yanık ünitesi hizmete girdi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde Devlet Hastanesi bünyesinde yanık ünitesi hizmete girdi.

İnegöl Devlet Hastanesi bünyesinde 1 Ağustostan itibaren ilçe halkına hizmet vermeye başlayan yanık ünitesi önemli bir eksiklik giderdi. Yanık ünitesinin açılışına İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü, Belediye Başkanı Alper Taban, İl sağlık Müdürü Özcan Akan, İnegöl Devlet Hastanesi CEO’su Hayrettin Göçmen, siyasi parti temsilcileri ve hastane personeli katıldı. Hayrettin Göçmen, "Hastanemizde 7 yataklı yanık ünitesi hizmete açıldı. Kısıtlı imkanlar doğrultusunda İnegöl halkına en iyi hizmeti sunmayı amaçlayan hastanemiz, yaşayan ve yaşatan hastane olacak. Almış olduğu belge, unvan ve ödüllerle ismini sağlık camiasına ezberletmiş olan İnegöl Devlet Hastanesi, yaklaşık 500 bin kişilik hinterlanda sahip olan ilçemizin ve hizmet verdiği Yenişehir, İznik ve Domaniç gibi yakın coğrafyanın önemli bir tıbbî hizmet eksikliğini ortadan kaldırmanın mutluluğunu yaşıyor. Özellikle hafif ve orta dereceli yanıkların tedavisini uluslararası standartlara uygun ekipman ve konforla yapmayı planlayan 7 yataklı yanık ünitemizin ilçemize kazandırılmasında desteklerini esirgemeyen büyüklerimize hastanem ve hizmetten yararlanacak olan halkım adına sonsuz teşekkür ederim" diye konuştu.

Belediye Başkanı Alper Taban ise, "Bunlar hakikaten vatandaşlarımızın sağlık ve sıhhati, refah ve konforu açısından önemli hizmetler. Çok şükür bunlar yapılıyor. Bir vatan evladı olarak bundan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Bugün yanık ünitesinin açılışı yapılıyor. Diğer ilçelerde olmadığını müdürümüz söyledi. Bir sanayi şehri olduğu için böyle bir yatırıma, hizmete ihtiyaç olduğu ortadaydı. Ben böyle bir hizmeti şehrimize kazandırdıkları için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından davetliler yanık ünitesini gezdi.