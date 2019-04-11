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İnegöl’de yıkımlar sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 18:09 | Son Güncelleme

İnegöl Belediyesi, ihtiyaç duyulan bölgelerde kamulaştırma ve yıkım çalışmalarını sürdürüyor.

İnegöl’de yıkımlar sürüyor

İnegöl Belediyesi, ihtiyaç duyulan bölgelerde kamulaştırma ve yıkım çalışmalarını sürdürüyor. Sinanbey Mahallesi ve Kemalpaşa Mahallesi’nde çeşitli binalar yıkıldı.
İnegöl Belediyesi, TOKİ konutlarının bulunduğu Baykoca Mahallesi ve Akhisar bölgesinde yeni İnegöl’ün gelişimini sağlarken, bir yandan da mevcut yerleşim alanında bir İnegöl oluşturmak adına hizmet seferberliğini sürdürüyor. Şehir merkezinde park, yeşil alanlar ve sosyal donatı alanları oluşturmaya yönelik çalışmalarıyla yapılan kamulaştırma ve yıkım çalışmalarıyla İnegöl nefes alıyor.
Çarşamba günü Orhaniye Mahallesi Uncu Sokak’ta tek katlı binaların yıkımı gerçekleştirildi. Bugün ise Kemalpaşa Mahallesi 1. Şark Sokak’ta yıkım yapıldı. Yıkım çalışmasını Belediye Başkanı Alper Taban da beraberindeki meclis üyeleri ile birlikte takip etti.
Taban, “Bilhassa çıkmaz sokakların veya imar mevzuatının dışında kalmış, yeşil alana ve yola taşmış, mevcut parsel durumu itibariyle uygunsuz yapılardan biri olan yapının yıkımıyla alakalı çalışmamızı başlatıyoruz. İnşallah öncelikle burayı açıp yol alanıyla ilgili yol aksını sağlamak, kalan alanıyla ilgili de gerekli düzenlemeyi yaparak araç parklanma ve benzeri imkânları hayata geçirmek istiyoruz. Bugün artık gerçekten daha yaşanabilir alanlara ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Mevcut imar planları üzerinde de inşallah bunları daha sonra kamuoyunu bilgilendirme adına sunacağız. İmar plan revizyonlarımızı, haritalarımızın güncellenmesi, trafik master planımızın hayata geçmesi gibi tüm bu konuları inşallah köklü şekilde ele alıp şehrin gelecek yıllarına uzun zaman hizmet edecek, daha yaşanabilir bir şehir kurgusunu hayata geçirmek adına adımlar atacağız” dedi.

İnegöl’de yıkımlar sürüyor

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