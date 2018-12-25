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İnegöl'de yoğun kar yağışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2018 15:36 | Son Güncelleme

BURSA ile Ankara'yı birbirine bağlayan önemli güzergahlardan İnegöl'deki Mezit Boğazı'nda kar yağışı etkili olurken, Karayolları ekipleri tuzlama çalışması yaptı.

İnegöl'de yoğun kar yağışı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA ile Ankara'yı birbirine bağlayan önemli güzergahlardan İnegöl'deki Mezit Boğazı'nda kar yağışı etkili olurken, Karayolları ekipleri tuzlama çalışması yaptı.
İnegöl'de kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Bursa ile Ankara'yı birbirine bağlayan önemli güzergahlardan İnegöl'deki Mezit Boğazı'nda da kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Yağış nedeniyle yol karla kaplanırken, Karayolları ekipleri tuzlama çalışması yaptı. Bölge Trafik İstasyonu Amirliği ekipleri de sürücülere, yavaş ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıda bulundu. Ekipler ayrıca ağır tonajlı araçlarda kış lastiği denetimi yaptı. İnegöl'de yolları kapanan 8 mahallenin yolları ise Bursa Büyükşehir Belediyesi İnegöl Şantiyesi ekiplerince açıldı.

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İnegöl'de yoğun kar yağışıİnegöl'de yoğun kar yağışıİnegöl'de yoğun kar yağışıİnegöl'de yoğun kar yağışı

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