İnegöl'de zehir tacirlerine operasyon: 4 gözaltı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde jandarma, uyuşturucu tacirlerine yönelik 11 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alınırken, 20 gram metamfetamin ve uyuşturucu ile ilgili aparatlar ele geçirildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ve İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucunda İnegöl'ün merkez ve kırsal mahallelerinde belirlenen adreslere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. 10 şüpheliye yönelik 11 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenleyen jandarma şüphelilerden 4'ünü yakaladı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 20 gram metamfetamin ile uyuşturucu madde satışı ve kullanımıyla ilgili çok sayıda aparat ele geçirildi. Bir adet çalıntı araç ruhsatı ve araç anahtarları da bulundu.

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