İnegöl'de zincirleme kaza: 1 ölü, 30 yaralı (1)

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü 30'a yakın kişi ise yaralandı.
Kaza, Eskişehir-Bursa Karayolu'nun İnegöl ilçesi Mezitler 7 Mevkii'nde meydana geldi. TIR'ın deposundan yola dökülen mazot nedeniyle kayganlaşan karayolunda dehşet yaşandı. Yolun kayganlaşması nedeniyle 1 TIR, 2 yolcu otobüsü 2 minibüs, çok sayıda otomobil ve ambulansın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Bir kişinin öldüğü zincirleme trafik kazasında yaralan çok sayıda kişi İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle karayolunun trafiğe kapansı üzerine Eskişehir- Bursa karayolunda uzun araç kuyruğu oluştu. Ekiplerin yol açma çalışmaları sürerken, zincirleme kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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