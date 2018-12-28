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İnegöl'de zincirleme kaza: 1'i bebek 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.12.2018 12:06 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 1'i bebek 3 kişi yaralandı.

İnegöl'de zincirleme kaza: 1'i bebek 3 yaralı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 1'i bebek 3 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Alanyurt Yolu üzerinde meydana geldi. Selahattin Kabak (47) yönetimindeki 11 AL 145 plakalı otomobil, karşı şeritten gelen Ömer Erol (30) yönetimindeki 16 SVR 68 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan 16 SVR 68 plakalı otomobil Alanyurt Yolu üzerinde bekleyen Muhammed Can Demirci (52) yönetimindeki 16 M 06092 plakalı halk otobüsüne çarparak durabildi. Kaza sonucunda 11 AL 145 plakalı otomobilin sürücüsü Selahattin Kabak ile aynı otomobilde bulunan Rukiye Yabacı (28) ile 1 aylık bebeği Alpaslan Yabacı yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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İnegöl'de zincirleme kaza: 1'i bebek 3 yaralıİnegöl'de zincirleme kaza: 1'i bebek 3 yaralıİnegöl'de zincirleme kaza: 1'i bebek 3 yaralıİnegöl'de zincirleme kaza: 1'i bebek 3 yaralı

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