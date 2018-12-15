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İnegöl'de zincirleme kaza: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.12.2018 02:19 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 3 aracın karıştığı kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

İnegöl'de zincirleme kaza: 5 yaralı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)-BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 3 aracın karıştığı kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 22.00 sıralarında İnegöl İlçesi Alanyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Alanyurt'tan İnegöl'e giden seyir Saliha Çakır (24) yönetimindeki 16 KRD 58 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kırmızı ışıkta bekleyen sürücü Ömer Çelik (32) yönetimindeki 08 HC 148 plakalı pikap araca arkadan çarptı. Gökhan Muhsin (28), yönetimindeki 37 SH 058 plakalı kamyonet de fren yapsa da, kaza yapan 2 araca çarparak durabildi.
Kaza sonucunda Ömer Çelik, Gökhan Muhsin, Resul Muhsin (55), Saliha Çakır ve oğlu Yusuf Çakır (5), yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis Ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülerek tedaviye alındı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

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İnegöl'de zincirleme kaza: 5 yaralıİnegöl'de zincirleme kaza: 5 yaralıİnegöl'de zincirleme kaza: 5 yaralıİnegöl'de zincirleme kaza: 5 yaralı

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