HABER

İnegöl’deki gergin gece davasında tutuklu sanık kalmadı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2019 17:46 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde erkek kuaförüne yapılan silahlı saldırıda 2 kişinin yaralanmasına sebep olduğu öne sürülen sanıklardan tutuklu kimsi kalmadı.10 Aralık 2016 tarihinde Akhisar Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir kuaföre araçla gelen şahıslar tarafından silahlı ateş edilmişti.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde erkek kuaförüne yapılan silahlı saldırıda 2 kişinin yaralanmasına sebep olduğu öne sürülen sanıklardan tutuklu kimsi kalmadı.
10 Aralık 2016 tarihinde Akhisar Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir kuaföre araçla gelen şahıslar tarafından silahlı ateş edilmişti. Silahlı saldırı sonucu 23 yaşındaki Lütfü H. ile 43 yaşındaki Vahid R. yaralanmıştı. İşyeri sahibi ile berberin önünde oturan Ahıska vatandaşı Vahit R’nin yaralandığı saldırının ardından toplanan Ahıskalılar saldırıya tepki göstermişlerdi. Polis güçlükle toplanan kalabalığı sakinleştirmişti. Olay ardından polis ekipleri pompalı tüfek ile ateş ettiği öne sürülen H.K. ile ağabeyi S.K. ve K.M.’yi gözaltına aldı. 3 şahıs çıkarıldığı Mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İnegöl Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada sanıklardan S.K. ve K.M. ilk duruşmada tahliye edilmişti. Olayla ilgili tek tutuklu olan H.K hakim karşısına çıktı. Şahıs tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Mahkeme heyeti duruşmayı 30 Mayıs tarihine erteledi.

Dünyanın en büyük Atatürk Heykeli'ne doğru heyecanlı atlayış Dünyanın en büyük Atatürk Heykeli'ne doğru heyecanlı atlayış
Drone'lu uyuşturucu operasyonunda 16 gözaltıDrone'lu uyuşturucu operasyonunda 16 gözaltı
HDP’li Ayşe Sürücü’ye 1 yıl 8 ay hapis cezasıHDP’li Ayşe Sürücü’ye 1 yıl 8 ay hapis cezası
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Avustralya Başbakanı: İlişkilerle ilgili tüm seçenekler masada

Avustralya Başbakanı: İlişkilerle ilgili tüm seçenekler masada

Erdoğan müjdeyi verdi: 31 Mart'a kadar ücretsiz olacak

Erdoğan müjdeyi verdi: 31 Mart'a kadar ücretsiz olacak

Instagram'ı salladı! Bembeyaz elbisenin içine...

Instagram'ı salladı! Bembeyaz elbisenin içine...

Denizli'de şiddetli deprem!

Denizli'de şiddetli deprem!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapının önüne koyarız!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapının önüne koyarız!

Depremden kaçarken ölümden son anda kurtuldu

Depremden kaçarken ölümden son anda kurtuldu

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da rezidansta şüpheli ölüm! Kadının kimliği belirlenemedi

Rezidansta şüpheli ölüm! Kadının kimliği belirlenemedi

Adana’da hastanede korkutan yangın

Hastanede yangın çıktı! Kullanılamaz halde...

Elazığ'da yangın: 2'si çocuk 5 kişi hastanelik oldu

Elazığ'da yangın: 2'si çocuk 5 kişi hastanelik oldu

Çocuk sürücü ganyan bayiine daldı: 1’i ağır 2 yaralı

Çocuk sürücü ganyan bayiine daldı

Antalya'da yürekleri ağza getiren anlar!

Antalya'da yürekleri ağza getiren anlar!

'Askere gideceğiz' diye para toplayan 7 arkadaşa, dilencilikten ceza

'Askere gideceğiz' diye para toplayanlara dilencilikten ceza

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.