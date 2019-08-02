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İnegöl’e Sağlık Bilimleri Fakültesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 11:23 | Son Güncelleme

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak İnegöl ilçesinde Sağlık Bilimleri Fakültesi kuruldu.Ak Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel’in YÖK Başkanı Prof.

İnegöl’e Sağlık Bilimleri Fakültesi

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak İnegöl ilçesinde Sağlık Bilimleri Fakültesi kuruldu.
Ak Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel’in YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ile görüşmesinin ardından Meslek Yüksekokuluna bağlı bazı bölümlerin öğrenci yokluğundan kapatılması üzerine yapılan girişimler olumlu sonuç vermiş, bu bölümler tekrar açılmıştı. Gürel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de bir görüşme yapmıştı. YÖK Başkanı Saraç ile yapılan görüşmenin ardından İnegöl için bir fakülte daha kurulması kararı alınmıştı. Bugün Resmî Gazete’de yayımlanan kararla birlikte bazı üniversitelerde yeni bölümler açıldığı ilan edilirken, İnegöl için de Sağlık Bilimleri Fakültesi kuruldu. Gelişme üzerine bir açıklama yapan Gürel, “İnegöl için hayırlı bir haber. Cumhurbaşkanımızın Bursa ziyareti öncesi hem İnegöl’e hem bize moral oldu. Daha önce kapatılan bazı bölümlerin yeniden açılması ve bunun yanında ihtiyaç duyulan bazı fakültelerin açılmasını rica etmiştik. Sağolsunlar hem Cumhurbaşkanımızın hem de YÖK Başkanımızın desteğiyle Sağlık Bilimleri Fakültesi’ni ilçemize kazandırdık. İnşallah önümüzdeki günlerde yaptığımız girişimlerin sonuçlarını almaya devam edeceğiz. İnegöllü hemşehrilerimize, Uludağ Üniversitemize ve Bursa’mıza, şimdiden gelip bu bölümü seçecek olan öğrenci kardeşlerimize hayırlı olsun” diye konuştu.

İnegöl’e Sağlık Bilimleri Fakültesi

İnegöl’e Sağlık Bilimleri Fakültesi

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