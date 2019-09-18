İnegöllü hanımlardan Afrika’ya su kuyusu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde sosyal medya üzerinden örgütlenen 55 bin civarında üyesi olan kadınlar grubu, iki hafta önce başlattıkları kampanya ile bir su kuyusu için gereken 3500 euroyu toplayarak İHH’ya teslim etti.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan grup sözcüsü Nevin Karatepe, "Afrika’nın en büyük meselelerinden biri olan susuzluğa çare olabilmek için böyle bir kampanya başlattık. Bizler buna ilgisiz kalamazdık. İnegöllü hanımlar bu kampanyamıza alaka gösterdi. Yaklaşık iki hafta süren kampanyamıza az çok demeden bir su kuyusu için lazım olan 3500 euro topladık. Özellikle bu kampanyanın oluşmasında büyük emeği geçen arkadaşlarım olmak üzere üyelerimiz ve bağış yapan herkesten Allah razı olsun, herkese çok teşekkür ederim" dedi.

Su kuyusu için toplanan paraları teslim alan İnegöl İHH insani Yardım Derneği Başkanı İlhan Tatlı, "Hanımlar, kendi imkanları dahilinde gönüllü olarak, Afrika’da su sıkıntısı çeken insanların derdini dert edinerek böyle bir çalışma başlattı. Gerçekten çok hayırlı bir çalışma oldu. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen kardeşlerimizden Allah razı olsun" diye konuştu.

