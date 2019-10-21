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İnegöllü komandoyu yıldırım çarptı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.10.2019 11:19 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde ikamet eden komando uzman çavuş, arkadaşlarıyla birlikte operasyon emri beklerken yıldırım çarpması neticesinde yaralandı.Selamettin Naciye Olaştagöz çiftinin oğlu, 23 yaşındaki piyade komando uzman çavuş Doğan Olaştagöz, Suriye sınırında operasyon emri beklerken sağanak yağışın ardından meydana gelen yıldırım düşmesi neticesinde yaralandı.

İnegöllü komandoyu yıldırım çarptı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde ikamet eden komando uzman çavuş, arkadaşlarıyla birlikte operasyon emri beklerken yıldırım çarpması neticesinde yaralandı.
Selamettin Naciye Olaştagöz çiftinin oğlu, 23 yaşındaki piyade komando uzman çavuş Doğan Olaştagöz, Suriye sınırında operasyon emri beklerken sağanak yağışın ardından meydana gelen yıldırım düşmesi neticesinde yaralandı. Arkadaşları tarafından hemen tedavisi yapılan Doğan Olaştagöz, önce Diyarbakır’a, sonra da Ankara’ya getirildi. Gata’da tedavi göre uzman çavuşun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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