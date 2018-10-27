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İnegöllü sanayici elektrikli yerli araç üretti

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2018 15:10 | Son Güncelleme

BURSA’nın İnegöl ilçesinde, sanayici Hasan Ünlüaslan, 3 ayrı segmentte elektrikli araç üretti.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde, sanayici Hasan Ünlüaslan, 3 ayrı segmentte elektrikli araç üretti. Dizaynıyla görenleri 1900’lü yıllara götüren 'Gezenti' isimli araç, saatte 50 kilometre hıza ulaşırken, tek şarjla 100 kilometre yol katediyor. Sanayici Hasan Ünlüaslan, yanında çalışan elektrik teknisyeni Hakan Tezcan ile birlikte 'Gezenti' adını verdiği elektrikli yerli araç üretti. İnegöl Modef Expo Fuarı girişinde görücüye çıkan araç, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Hobi olarak bu işe başladıklarını aktaran Ünlüaslan, “Türkiye'de yerli elektrikli araç konusunda abartılı bir süreç geçiriyoruz. Bunun çok da abartılmayacağını, yerli imkanlarla yapılabileceğini gördük. Bunu da ispatlayalım dedik. 3 seri araçla piyasaya çıkmaya karar verdik. Bu araç, otomobil muadili bir araç değil. Bunun segmendi gezi, tur aracı olarak düşünüldü. Turistik alanlarda kullanılabilecek, fayton muadili bir araç” dedi. Aracın 50 kilometre hıza ulaşabildiğini söyleyen Ünlüaslan, “İçerisinde kullanılan malzemeler ve aküler tamamen yerli. Bir şarjla 100 kilometre yol kat edebiliyor. Şehirlerarası ulaşımda değil de lokal yerlerde gezinti amaçlı kullanılabilir" diye konuştu. Ürettikleri kamyonet tarzı araca ise 'Pazarcı' adını verdiklerini belirten Ünlüaslan, aracın 2 kişilik olduğunu ifade etti. Ünlüaslar, diğer aracı ise 3 tekerlekli olduğunu söyledi. Ünlüaslan, “Bu araçlarımız tamamen el yapımı. Üretim süreci 15 ila 45 gün arasında tamamlanabiliyor. 'Gezenti' aracımızın fiyatı 55 bin TL. 'Pazarcı' adını verdiğimiz aracımız 45 bin TL, 3 tekerlekli aracımız ise 33 bin TL" ifadelerini kullandı.

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