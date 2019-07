İnegöl’ün gelecek 5 yılı planlanıyor

İnegöl Belediyesi, 5 yıllık Stratejik Plan hazırlıkları çerçevesinde düzenlenen “2024 Vizyonu Çalıştayı”nın son oturumunu yaptı. İşadamlarıyla yapılan son oturumda konuşan Belediye Başkanı Alper Taban, “Biz burada 5 yıllık planı konuşuyoruz. Bütün şehrin fikirlerini toparlayıp 5 yıllık planı ortaya koymak istiyoruz” dedi.

İnegöl Belediyesi, 2024 vizyonu kapsamında şehrin 5 yıllık stratejik planını hazırlamak için pazartesi günü başladığı “2024 Vizyonu Çalıştayı”nı tamamladı. 4 gün süren çalıştay ile farklı kesimlerin iştirakiyle yapıldı. Sabah 09.30’da Sani Konukoğlu Konferans Salonunda düzenlenen çalıştaya Belediye Başkanı Alper Taban da katıldı. Oturum Başkanlığını UÜ İnegöl İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fehmi Ali Ildır ile Belediye Meclis Üyesi Ahmet Genç yaptı.

Taban, “Gayemiz güzel bir İnegöl oluşturmak. İşimizi en doğru şekilde yapmak bizim mecburiyetimiz. Tabiî bunu nasıl yapacağız? Belediye başkanının her konuda uzmanlık ortaya koyması beklenemez. Bu konuda ben şehrin bütün dinamiklerini harekete geçirerek bu şehrin daha güzel bir şehir olabilmesi, içinde yaşayanların daha mutlu ve daha müreffeh bir şekilde yaşaması, aynı şekilde ekonomik faaliyetler anlamında daha ciddi paylar alabilmemiz, yine şehrimizin tanınırlığı ve bilinirliğinin arttırılması öncelikli hedeflerimiz. Bunları tek başına yapmam mümkün değil” dedi.

İnegöl ile ilgili hayalleri ve hedeflerini de paylaşan Taban, “Ne kadar çok insanı bu şehir için sahiplendirebilirsek, aidiyet duygusunu arttırabilirsek ben o kadar daha başarılı olacağımızı düşünüyorum. Eğer biz bunu bir sinerjiye çevirebilirsek, işadamlarımızın düşüncelerini, evinde oturan hanımefendilerin düşüncelerini, aynı şekilde bu şehirde yaşayan öğrenci ne düşünüyor, gençler ne düşünüyor? Çocuklarımızla sarmaş dolaş onların da hayallerini ve fikirlerini önemsiyoruz. Bütün bunları topluyoruz. Netice itibariyle her şehrin de bir hikâyesi var. Ben de bu şehrin kodlarını çözmek istiyorum. Ben bu şehirde yaşayan insanların mutlu olduğunu hayâl ediyorum, hoşgörülü olduğunu, çok daha misafirperver olduğunu, gelenlerin ne güzel bir şehre geldim dediğini, gittikleri yerlerde anlattıklarını hayal ediyorum. Bundan kim rahatsız olur. Bu bizim şehrimizin her türlü faydasına bir sonuç çıkaracaktır” diye konuştu.