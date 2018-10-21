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İnegöl'ün ilk fabrika binası böyle yıkıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.10.2018 16:57 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 1970'li yıllarda inşa edilen ve soğuk hava deposu, sunta ile tekstil boya fabrikası olarak hizmet verilen İSTAŞ- KENTAŞ fabrikasının binaları, güvenlik önlemleri altında yıkıldı.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 1970'li yıllarda inşa edilen ve soğuk hava deposu, sunta ile tekstil boya fabrikası olarak hizmet verilen İSTAŞ- KENTAŞ fabrikasının binaları, güvenlik önlemleri altında yıkıldı. 5'er katlı binalardan birinin yıkımı, DHA kameralarına saniye saniye yansıdı. Binalar, ilçenin ilk fabrikaları olarak inşa edilmişti. İnegöllü girişimciler tarafından 1970'li yıllarda kurularak, İSTAŞ soğuk hava deposu, İSTAŞ Sunta, KENTAŞ boya fabrikaları olarak faaliyete başlayan, 1980'lerde Organize Sanayi Bölgesi'nin kuruluş startının verildiği İSTAŞ ve KENTAŞ binaları, 1990'larda atıl kaldı. 'Starwood' firmasının sahibi Mehmet Yıldız'a ait binaların yıkımına karar verildi. Kolonları iş makineleriyle kırılan binalar, kısa sürede yıkıldı. Binalardan birinin yıkılma anı ise DHA kameralarına anbean yansıdı. Yıkımı tamamlanan binaların bulunduğu alanın hangi amaçla değerlendirileceği ise bilinmiyor.

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