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  4. İnegöl’ün usta şefleri hünerlerini sergiledi

İnegöl’ün usta şefleri hünerlerini sergiledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 14:00 | Son Güncelleme

İnegöl Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri, İNESMEK Pasta ve Yemek kursuna konuk oldu.

İnegöl Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri, İNESMEK Pasta ve Yemek kursuna konuk oldu. Öğrenciler, buradaki kursiyerlerle birlikte kendi kurabiyelerini yaparak mutfaktaki hünerlerini sergiledi.
İnegöl Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi, sadece engellilerin vakit geçirdiği bir merkez olmaktan öte dezavantajlı kişilerin hayatın her alanında var olması için yürüttüğü projelerle adından söz ettiriyor. Merkezdeki engelliler zaman zaman farklı ziyaretler yeni yeni tecrübeler kazanıyor.
Engelsiz Sosyal Yaşam Merkezinde eğitim alan 12 öğrenci, bugün bu ziyaretler kapsamında İNESMEK Pasta ve Yemek kursunun misafiri oldu. İnegöl’ün en sempatik “master şefleri” olarak adlandırılan engelli öğrenciler, burada kursiyerlerle birlikte kendi kurabiye ve pastalarını yaparak misafirlerine de ikramda bulundu.
Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa’nın da katıldığı pasta ve yemek kursu ziyaretinde öğrenciler İNESMEK kursiyerleriyle hazırlanan hamurlardan farklı şekillerde kurabiyeler yaptı. Kurabiyeleri fırına veren öğrenciler daha sonra kursiyerlerle birlikte hazırladıkları cup kekleri de süsleyerek ikrama hazır hâle getirdi.
Kurabiyeler pişerken pasta yapımına ara veren engelli öğrenciler, kursiyerler ve İNESMEK öğretmenleriyle oyun havası eşliğinde eğlendi. Engelli öğrenciler şiir ve şarkı performanslarıyla da kendilerine hayran bıraktılar.
Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa, “Bugün İNESMEK bünyesinde bulunan pasta ve yemek kursumuzda Engelsiz Yaşam Merkezimizin öğrencilerini ağırlıyoruz. 12 öğrencimiz burada pasta ve yemek kursiyerlerimizle kendi kurabiyelerini yapıp eğlenceli vakit geçirdiler. Öğrencilerimizin kendilerini mutlu hissetmeleri, hayata tutunabilmeleri ve değişik ortamlarda bulunarak farklı tecrübeler yaşayabilmeleri için yaptığımız faaliyetlerden biriydi. Pasta ve yemek kursunda öğrencilerimiz hem pasta yaparak eğlenceli zaman geçirdiler, hem de buradaki değerli eğitmenlerimiz ve kursiyerlerimizle kaynaştılar. Onların bu şekilde faaliyetlerle toplum içerisinde yer bulmaları bizleri de mutlu ediyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

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