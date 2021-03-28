HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İnek 15 metrelik define kuyusuna düştü

İnek 15 metrelik define kuyusuna düştü

28.03.2021 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başakşehir’de bir inek, arsada define avcıları tarafından kazılan 15 metrelik kuyuya düştü.

Başakşehir’de bir inek, arsada define avcıları tarafından kazılan 15 metrelik kuyuya düştü. Kuyuda mahsur kalan inek, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.
Olay, Başakşehir’de Lalezar Sokak üzerinde bulunan arazi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, arazide otlayan bir inek, define avcıları tarafından kazılan 15 metrelik kuyuya düştü. Durumu fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Ekipler, yaklaşık iki saatlik uğraşın ardından ineği kuyudan çıkardı. Kuyuya düşen hayvanın kazayı hafif sıyrıklarla kurtardığı görüldü. Uzun uğraşlar sonrası ineği kurtaran itfaiye erlerinin sevinci kameraya yansıdı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Survivor sunucusu Murat Ceylan, yeni aşkını ilan etti Survivor sunucusu Murat Ceylan, yeni aşkını ilan etti
İstanbul'da 'pes' dedirten manzara! Trafikten kaçmak için...İstanbul'da 'pes' dedirten manzara! Trafikten kaçmak için...
72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti
1/

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

AK Parti'den çirkin saldırıya kınama

AK Parti'den çirkin saldırıya kınama

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Böylesi görülmedi! İki elti eşlerini terk edip aynı adama kaçtı

Böylesi görülmedi! İki elti eşlerini terk edip aynı adama kaçtı

'Vaka' artışında birinci olan Yalova'da ek tedbirler alındı

'Vaka' artışında birinci olan Yalova'da ek tedbirler alındı

Kemal Kılıçdaroğlu'nu şoke eden tepki! Korumalar araya girdi

Kemal Kılıçdaroğlu'nu şoke eden tepki! Korumalar araya girdi

Diğer Haberler

Muğla Büyükşehir Belediyesi 171 itfaiye eri ve zabıta memuru başvuru şartları nelerdir?

Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye eri başvuru şartları

Mutant virüse yakalanan hemşire: Ağır geçirmediğim için şanslıyım

Mutant virüse yakalanan hemşire, yaşadıklarını anlattı

Kirazlı Halkalı metrosu ne zaman açılacak, nereden geçiyor? İşte Kirazlı Halkalı metro güzergahı

Kirazlı Halkalı metrosu

İstanbul'da 'pes' dedirten manzara! Trafikten kaçmak için...

İstanbul'da 'pes' dedirten manzara! Trafikten kaçmak için...

Son Dakika: Koronavirüs aşılamasında yeni aşama! 60 yaş üzeri ve eşleri ile risk grubundaki bazı hastalar için randevular açıldı

Bakan Koca duyurmuştu! Yeni aşama başladı

Ürünlerin üzerindekini fark edince... Müşteri gibi geldi, hırsızlık yapıp gitti!

Ürünlerin üzerindekini fark edince...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.