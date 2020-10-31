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İnek çiftliğindeki yangında samanlar ve kamyonet yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2020 16:47 | Son Güncelleme

Niğde’de büyükbaş hayvan çiftliğinde çıkan yangında kamyonet ile samanlar yandı.Edinilen bilgiye göre, Merkez Efendibey Mahallesi Amas Bağları Alakuş Mevkiinde Turgut Yaşar’a ait hayvan çiftliğinde yangın çıktı.

Niğde’de büyükbaş hayvan çiftliğinde çıkan yangında kamyonet ile samanlar yandı.
Edinilen bilgiye göre, Merkez Efendibey Mahallesi Amas Bağları Alakuş Mevkiinde Turgut Yaşar’a ait hayvan çiftliğinde yangın çıktı. 50 büyükbaş hayvanın olduğu hayvan çiftliğinde samanların alev aldığını gören çiftlik sahipleri olayı yetkililere bildirdi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Niğde Belediyesi itfaiye ekipleri 2 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Çıkan yangında bir kamyonet kullanılmaz hale gelirken, 100 ton da saman yandığı belirlendi.
Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

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