HABER

'İnek Duası'nı okuyan öğrencinin yargılanmasına devam edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 01.11.2018 12:20 | Son Güncelleme

ANKARA Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin (SBF) geleneksel 'İnek Bayramı’nda her yıl okunan 'İnek Duası’nı 2016'da okuyan öğrencinin, 'dini değerlere hakaret' ettiği gerekçesiyle yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.  Ankara 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık M.C.

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin (SBF) geleneksel 'İnek Bayramı’nda her yıl okunan 'İnek Duası’nı 2016'da okuyan öğrencinin, 'dini değerlere hakaret' ettiği gerekçesiyle yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.
Ankara 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık M.C. Tan, şikayetçiler Emel Cengiz, Resul Kürşat Kaşıkçı ve tarafların avukatları katıldı. Mahkemede, kimlik tespitinin ardından sanık ve şikayetçilere hakları hatırlatıldı. Sanık M.C. Tan'a, ceza alması durumunda hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını isteyip istemediği ve şikayetten vazgeçilmesi durumunda bunu kabul edip etmediği soruldu. Sanık M.C. Tan, "Hükmün açıklanmasını geriye bırakılmasını ve şikayetten vazgeçmeyi kabul etmiyorum" dedi. Savcılıkta verdiği ifadesini tekrar ettiğini belirten M.C. Tan, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, tekrar savunma yapmak için süre istedi.
Şikayetçiler Emel Cengiz ve Resul Kürşat Kaşıkçı ise şikayetlerinin devam ettiğini, 'İnek Duası'nı okuyan öğrencinin dışında Mülkiyeliler Birliği ve başkanından da şikayetçi olduklarını söylediler.
Şikayetçi avukatları, sanığın, duanın mizahi olduğunu söylemesine rağmen, düşünce özgürlüğü çizgisini aştığını, dini ve milletin kırmızı çizgisi olan konularla alay ettiğini, bu nedenle cezalandırılmasını istediklerini söylediler. Mahkeme, sanık avukatının savunma yapmak için süre istemesi üzerine duruşmayı erteledi.

PARTNERAltın orana sahip 10 ünlü isim!Altın orana sahip 10 ünlü isim!
Esrarla yakalanan sürücü gözaltına alındıEsrarla yakalanan sürücü gözaltına alındı
Yolcu otobüsü, TIR'a çarptı: 2 kişi öldü, 34’ü asker, 40 yaralıYolcu otobüsü, TIR'a çarptı: 2 kişi öldü, 34’ü asker, 40 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

701 sayılı KHK kabul edildi

701 sayılı KHK kabul edildi

Fatih Altaylı, Ankara'yı sarsan olayı yazdı! Uyuşturucu baronu Zindaşti'yi hapisten çıkaran AK Partili...

Fatih Altaylı, Ankara'yı sarsan olayı yazdı! Uyuşturucu baronu Zindaşti'yi hapisten çıkaran AK Partili...

Sigara paketindeki fotoğraf davasında karar çıktı! 'Fotoğraftaki benim' demişti ama...

Sigara paketindeki fotoğraf davasında karar çıktı! 'Fotoğraftaki benim' demişti ama...

Ersun Yanal için 50 bin imza toplandı

Ersun Yanal için 50 bin imza toplandı

İki erkekle yatağa girmek istemedi! Kalemini kırdılar

İki erkekle yatağa girmek istemedi! Kalemini kırdılar

Danimarka'da binbaşı skandalı! Meğer sevgilisini...

Danimarka'da binbaşı skandalı! Meğer sevgilisini...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erzurum'da ele geçirildi! Bir damlası bile 8 saniyede 1 fili öldürebiliyor

Erzurum'da ele geçirildi! Bir damlası bile 8 saniyede 1 fili öldürebiliyor

Doktor çiftin Maldivler'de balayı hayali kabusla bitti

Doktor çiftin Maldivler'de balayı hayali kabusla bitti

Taksim'i 'cadılar' bastı!

Taksim'i 'cadılar' bastı!

Ormanda bulundu! Korkudan yanına dahi yaklaşamıyorlar

Ormanda bulundu! Korkudan yanına dahi yaklaşamıyorlar

Kazdağları'ndaki sonbahar görenleri büyülüyor

Kazdağları'ndaki sonbahar görenleri büyülüyor

Katil kocadan korkunç sözler: Konuşmak için buluştuk, Hanife beni tahrik etti

Katil kocadan korkunç sözler: Konuşmak için buluştuk, Hanife beni tahrik etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.