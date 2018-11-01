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'İnek Duası'nı okuyan öğrencinin yargılanmasına devam edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 12:48 | Son Güncelleme

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin (SBF) geleneksel 'İnek Bayramı’nda her yıl okunan 'İnek Duası’nı 2016'da okuyan öğrencinin, 'dini değerlere hakaret' ettiği gerekçesiyle yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.  Ankara 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık M.C.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin (SBF) geleneksel 'İnek Bayramı’nda her yıl okunan 'İnek Duası’nı 2016'da okuyan öğrencinin, 'dini değerlere hakaret' ettiği gerekçesiyle yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık M.C. Tan, şikayetçiler Emel Cengiz, Resul Kürşat Kaşıkçı ve tarafların avukatları katıldı. Mahkemede, kimlik tespitinin ardından sanık ve şikayetçilere hakları hatırlatıldı. Sanık M.C. Tan'a, ceza alması durumunda hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını isteyip istemediği ve şikayetten vazgeçilmesi durumunda bunu kabul edip etmediği soruldu. Sanık M.C. Tan, "Hükmün açıklanmasını geriye bırakılmasını ve şikayetten vazgeçmeyi kabul etmiyorum" dedi. Savcılıkta verdiği ifadesini tekrar ettiğini belirten M.C. Tan, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, tekrar savunma yapmak için süre istedi.

Şikayetçiler Emel Cengiz ve Resul Kürşat Kaşıkçı ise şikayetlerinin devam ettiğini, 'İnek Duası'nı okuyan öğrencinin dışında Mülkiyeliler Birliği ve başkanından da şikayetçi olduklarını söylediler.
Şikayetçi avukatları, sanığın, duanın mizahi olduğunu söylemesine rağmen, düşünce özgürlüğü çizgisini aştığını, dini ve milletin kırmızı çizgisi olan konularla alay ettiğini, bu nedenle cezalandırılmasını istediklerini söylediler. Mahkeme, sanık avukatının savunma yapmak için süre istemesi üzerine duruşmayı erteledi.

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)

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